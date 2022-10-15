Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2022 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik’te 2022 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,6 oranında azaldı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Bilecik genelinde konut satışları 2022 eylül ayında, 2021 eylül ayına göre yüzde 30,6 oranında azalarak 256 adet oldu. Bilecik’te konut satışlarında 2022 eylül ayında konutların 81 adedi ilk defa (ilk el satış), 175 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Kentte satışı yapılan 256 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında azalarak 75 adet, diğer satışlar ise yüzde 31,2 oranında azalarak 181 adet olarak gerçekleşti. Bilecik’te ipotekli satış yapılan 75 konutun 25 adedi ilk satış, 50 adedi ise ikinci el satış oldu.