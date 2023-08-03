Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesine seyir halindeki 16 AKG 560 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet Y., Akasya Altı mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak yağmur kanalına düşerek, istinat duvarına çarptı. Ardından aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobil sürücü ile araç içinde yolcu olarak bulunan Saim Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisleri kaza yerinde başka bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlattı.