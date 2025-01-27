Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda seyir halindeki 16 EP 374 plakalı otomobil sürücüsü Mert Muhammet Ş., Kepirler Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak, takla artarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.