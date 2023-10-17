Bilecik’te çimento ham maddesi olarak kullanılan kömür tozu yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeki Cihan K. yönetimindeki 06 HNT 21 plakalı kamyon, Küplü Kavşağı’na geldiğinde sürücü aracın kontrolü kaybetti. Kamyon yolunsa sağ tarafına devrildi. Dorsesinde yüklü kömür tozu çevreye yayıldı. O esnada kavşakta servis bekleyen Aslı A.’nın kaşına bir parça isabet etti. Kazada Cihan K. ile Aslı A. yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolları ve belediye ekipleri kapsamlı bir temizlik yaparken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.