Bilecik’te seyir halinde bir anda alev kesilmiş tavuk yüklü tır cayır cayır yandı. Yangında tavuklar adeta kömür oldu.

Bilecik’te seyir halinde bir anda alev kesilmiş tavuk yüklü tır cayır cayır yandı. Yangında tavuklar adeta kömür oldu.

Alınan bilgilere göre; Bolu’dan yüklediği bir tır kesilmiş tavuklar ile seyir halindeki bulunan Bayram Büyükdurak yönetimindeki 14 AAP 861 plakalı tırdan, Bilecik Şelale Rampaları’na geldiğinde bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü araçtan çıkıp kurtulurken, dumanlar kısa sürede alevlere dönüşerek tırı sardı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede araç yangını söndürdü. Alevler yolun sağ tarafındaki ormanlık alana da sıçradı. İtfaiye ekipler o alevleri de büyümeden söndürdü.

Tırın dorsesinde yüklü binlerce kesilmiş tavuk adeta kömür olurken, araç da kullanılmaz hala geldi. Yangın sebebi ile Bilecik - Bozüyük - Eskişehir kara yolu uzun süreli kapalı kalırken, alevlerin söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.

Olay yerine Karayolları ekipleri geniş çaplı bir temizlik çalışması yaptı.