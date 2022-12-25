Bilecik’te yaşanan feci kazada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik’te yaşanan feci kazada ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik merkez Akasya Altı mevkiinde meydana gelmişti. Bozüyük istikametinden Bilecik kent merkezi istikametine seyir halindeki 26 FD 699 plaka sayılı otomobil sürücüsü Berkan İpek (42) bir anda aracın hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak refüje çıkarak burada bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Berkan İpek ve araçta içinde yolcu olarak bulunan Sezgin İstekli (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sezgin İstekli burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç çekici yardımı ile olay yerinden çekilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.