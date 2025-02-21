Bilecik genelinde etkili olan kar yağışıyla mücadele kapsamında İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açık kalması ve vatandaşların güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme, tuzlama ve yol genişletme çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

9 greyder, 5 kamyon, 3 loder, 18 kontrol aracı ve 6 kanal kazıcı ile sahada aktif olarak görev yapan ekipler, ulaşımın aksamaması için gece gündüz teyakkuz halinde çalışıyor.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, hava koşulları dolayısıyla vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Acil durumlar dışında 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi istenilen açıklamada, kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması, zorunlu hallerde zincir bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.