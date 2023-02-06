Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, karla mücadele çalışmalarının gece boyu devam ettiğini söyledi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, karla mücadele çalışmalarının gece boyu devam ettiğini söyledi.

İlgili başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte karla mücadele çalışmalarını yerinde kontrol eden Başkan V. Subaşı, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiler sonrasında ekiplerin gece boyunca sahada olduğunu hatırlatan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, çalışan görevlilere çay ve simit ikramında bulundu.

"Ana arterler açık ara arterdeki çalışmalarımız da devam ediyor"

Çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilenmesi amacıyla değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı,

"Karla mücadele çalışmalarımız şu an sorunsuz şekilde devam ediyor. Geceden başlayan çalışmalarımız çerçevesinde ekiplerimiz sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü. Şu an okullar bölgesindeki yüksek yerler yanı sıra ulaşımın yoğun olduğu alanlardaki ana arterler açık durumda. Ara bölgelerde de çalışmalarımız sürüyor. Başta Fen İşleri Müdürlüğümüz olmak üzere, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü görevlileri çalışmalara katıldı" ifadelerini kullandı.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan V. Subaşı, vatandaşların rahat yürümeleri amacıyla kaldırım ve yolların da ekipler tarafından temizlendiği bilgisini verdi.