Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya havaların iyice soğuması ve kar yağması üzerine bir hatırlatma yaparak, “Kıymetli vatandaşlarımız, Bilecik’te kar yağışı etkili olmaya başladı. Dışarıda ve ihtiyaç halinde yolda tek bir kişi bile kalmaması için misafirhanemiz yılın 12 ayı hizmet vermeye hazır” dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya havaların iyice soğuması ve kar yağması üzerine bir hatırlatma yaparak, “Kıymetli vatandaşlarımız, Bilecik’te kar yağışı etkili olmaya başladı. Dışarıda ve ihtiyaç halinde yolda tek bir kişi bile kalmaması için misafirhanemiz yılın 12 ayı hizmet vermeye hazır” dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, "Genellikle mobil ve e-devlet üzerinden başvuru alan Açık Kapı 7/24 uygulaması vatandaşların zor durumda kalmaması adına 112 Acil Çağrı servisinden de başvuru almakta. Açık Kapı başvuruları yüz yüze, internet (www.acikkapi.gov.tr), mobil ve e-devlet üzerinden alınmaktadır. Açık Kapı bürosuna şahsen müracaat ederek talep ve şikayet bildiren veya yardım isteyen vatandaşların güven verici ve güler yüzlü bir şekilde karşılanmakta, başvuru konuları titizlikle incelenerek ilgili kurumlarla iletişime geçilmektedir. Dışarıda ve ihtiyaç halinde yolda tek bir kişi bile kalmaması için misafirhanemiz yılın 12 ayı hizmet vermeye hazır" dedi.