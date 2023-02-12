Bilecik’ten deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderilen 142 koli ilaç ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Bilecik’ten deprem bölgesi Kahramanmaraş’a gönderilen 142 koli ilaç ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Eczacı Odası’nın gerçekleştirdiği organizasyonla toplanan 142 koli ilaç Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yeni kurulan çadır eczaneye ulaştı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmete başlandı. Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ecz. Ender Olcay, 10 Şubat günü odaları tarafından afet bölgelerine yapılacak ilaç yardımına olan yoğun destekten dolayı tüm Bilecik halkına teşekkür ederek, “Afetin ilk iki günü Bilecik eczacıları olarak bölgeye gönderdiğimiz 200 kutu bebek maması ve 5 çadır setine ek olarak bugün 142 koli ilaç Pazarcık ilçemizde yeni kurulan eczanemize gitmek üzere yola çıkmıştır. Bu süreçte bizlere tüm desteğini veren Bilecik Valiliği’ne, Bilecik Belediye Başkanlığı’na, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı’na, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve yanımızda olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.