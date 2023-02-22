Bilecik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası harekete geçerek, uyku tulumu üretmeye başladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası harekete geçerek, uyku tulumu üretmeye başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Bilecik’te de yardım seferberliği başlamıştı. Bilecik’teki duyarlı vatandaşlar kamu kurum ve kuruluşları çatısı altında soba ve uyku tulumu üretimine başladı. Halk Eğitim Merkezi’ni ve Metal Atölyesi’nde kursiyerler gece gündüz çalışarak, depremzedeler için uyku tulumu üretmeye başladı. Bunun yanında çocuklar için mont, eldiven ve bere de üreten kadınlar bunları koliliyerek, deprem bölgesine hazır hale getiriyorlar.

"Kursiyerlerimiz olsun, öğretmenlerimiz olsun maddi manevi her konuda destek sağladılar"

El ve Makine Nakışı Usta Öğretici Gülaçtı Akbulut, meydana gelen depremlerden bu yana Bilecik Halk Eğitim Merkezinde dikiş dikiyoruz depremzedelere yardımcı olmak için çalıştıklarını belirtti. Akbulut, "Kursiyerlerimiz olsun, öğretmenlerimiz olsun maddi manevi her konuda destek sağladılar sağ olsunlar. Şu anda Bilecik Halk Eğitim ve Bozüyük Halk Eğitim merkezleri olarak uyku tulumu dikiyoruz" dedi.

" Deprem bölgesine çocuklara montlar, battaniyeler, kıyafetler ürettik ve bir kamyon gönderdik"

Kurs Öğretmenlerimiz Seyide Şilit ise, "Deprem olduğu günden beri kursiyerlerimiz hocam bizde bir şey yapalım dediler. Herkes kumaş getirdi, kumaş temin ettiler, kumaşlar aldık. Deprem bölgesine çocuklara montlar, battaniyeler, kıyafetler ürettik ve bir kamyon gönderdik. Şu anda da Bozüyük Halk Eğitim Merkezi ile beraber uyku tulumu üretiyoruz. Allah yardımcıları olsun bir daha ülkemize böyle bir şey yaşatmasın inşallah.

Kursiyerleri ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya, emek veren herkese duyarlılıkların ötürü teşekkür ederek bu zor günleri el birliyle atlatacaklarını söyledi.Oluşturulan hava koridoruyla yardım tırlarının Eskişehir’den uçakla deprem bölgelerine daha hızlı bir şekilde gönderildiğini belirten Vali Kızılkaya, üretilen uyku tulumlarının ve sobaların bir an önce depremzedelere ulaştırılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Öte yandan Vali Kızılkaya ardından Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Atölyesi’nde depremzedeler soba üreten öğrenciler ve öğretmenleri ziyaret etti.

Ayrıcı Bilecik Halk Eğitim Merkezinde 300 battaniye, bin 100 eşofman (çocuk, kadın, erkek) 2 bin 100 kazak, bere, eldiven, atkı, 750 kadın, erkek kıyafet. 500 kadın, erkek iç çamaşırı, 150 çocuk montu, 210 yetişkin mont, 47 koli oyuncak, 600 adet tulum üretildi.