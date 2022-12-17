Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Türkiye genelinde sahte/kaçak içki üreten ve ticaretini yapan organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen ’Zincir 2’ isimli operasyonu Bilecik’e de sıçradı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, N.T. isimli şahsın sahte alkol ürettiği tespit edildi. Yapılan operasyonda çeşitli ebatlarda 91 şişe sahte alkol, 8 litre etil alkol, 10 adet içki yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. N.T. isimli şahıs hakkında tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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