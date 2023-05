Bilecik’te bir ilkokulda öğrencilere jandarma tarafından trafik denetimlerinde kullanılan araç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı.

Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığının ve paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkılarının artırılması amacıyla bir takım programlar düzenlendi. Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı trafik jandarma timlerince bir alışveriş merkezinde Saffet Şeker İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Burada öğrencilere sivil yol kullanıcılarına yönelik olarak, trafik jandarma timlerinin trafik denetimlerde kullandığı araç ve malzemelerin tanıtımı, görevlerde ne gibi denetimlerin yapıldığı, sürücü, yaya ve yolcuların trafikte hangi kurallara uymalarının gerektiği, emniyet kemeri kullanımının önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Konu hakkında jandarmadan yapılan açıklamada, "Tafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması, karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, trafik denetimlerinin her zaman ve her yerde etkin, sürekli ve yoğun bir şekilde kararlılıkla yürütülmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik olarak icra edilmiş olup, eğitim, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri süreklilik arz edecek şekilde devam edecektir" denildi.