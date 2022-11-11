Bilecik’te jandarma ekipleri Gölpazarı Devlet Avlağında avcılık yapan şahıslara yönelik denetim yaptı.

Bilecik’te jandarma ekipleri Gölpazarı Devlet Avlağında avcılık yapan şahıslara yönelik denetim yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca il genelinde avcılara yönelik denetimler devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Gölpazarı Devlet Avlağında avcılık yapan şahıslara yönelik av denetimi yaptı. Yapılan denetim hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bilecik, av ve yaban hayatı kaynakları bakımından büyük potansiyele sahip bir şehirdir. Hayvanlar ise dünyayı birlikte paylaştığımız, doğanın dengesinin korunmasında ve besin zincirinin oluşumunda olmazsa olmaz rolleri bulunan canlılardır. Yaban hayvanlarının ve yaban hayatı kaynaklarının korunması sadece milletimize değil tüm dünyaya olan en temel sorumluluklarımızdandır. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyulması konusunda her türlü çabayı ve çalışmayı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek, hayvan türlerinin üreme ve yavru büyütme zamanlarını gözetmeden bilinçsizce, kaçak ve usulsüz avlanma yapanlara karşı av denetimlerini sürdürülecektir" denildi.