Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere ceza uygulanırken, aranması olan 1 kişi yakalandı.

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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde düzenledikleri denetim sırasında kural ihlali yapan sürücülere ceza keserken, ayrıca araması olan 1 kişi yakaladı. 17 noktada, 27 ekip ve 99 personel ile ‘Şok Yol Kontrol’ faaliyetinde 2 bin 376 şahıs ve bin 406 araç sorgulanırken, aranması olan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir sürücüye ise 6 bin 219 TL trafik cezası uygulandı.

Kaynak: iha