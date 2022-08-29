Bilecik’te, Kızılay tarafından motorlu taşıt kullanımını azaltmak, sağlıklı yaşama ve çevre bilincine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “İyilik İçin Pedalla” adlı proje düzenledi.

Bilecik’te, Kızılay tarafından motorlu taşıt kullanımını azaltmak, sağlıklı yaşama ve çevre bilincine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “İyilik İçin Pedalla” adlı proje düzenledi.

Proje ile Bilecik Merkez’de bulunan camilerde Kur’an kursu eğitimi gören çocuklara Kızılay’ın faaliyetlerine dair bilgiler aktarılarak güvenlik bisiklet sürüş eğitimi verildi. Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi görevlileri ve gönüllüleri tarafından aktarılan bilgilerde Kızılay’ın görev tanımı, çalışma alanları, kan merkezi çalışmaları, gıda ve insani yardım programları gibi pek çok konu ele alındı. Okullar açıldığında da bu çalışmanın devam ettirileceği bilgisi verildi.

Yardım sever olmanın insanlara daha çocuk yaşta aşılanması gerektiğinin altını çizen Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun; “Ülkemizde iyilik ve yardım severlik deyince akla gelen ilk isim Kızılay’dır. Bizler de Kızılay’ımızın yüreklere aşılamış olduğu iyilik serüvenini minik kalplere sokmak için okulda, camide ve parkta nerede olursa olsun aktarmaya çalıştık. Bu güzel etkinlikle hem Kızılay’ımızı hem de güvenli bisiklet sürüş eğitimini çocuklarımıza anlattık” dedi.