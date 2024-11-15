Bilecik’te Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) tarafından yaptırılan yeni il müdürlüğü binası inşaatında 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde OEDAŞ’a ait inşaatta çalışan Babacan Aliyev, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Aliyev’in asansör boşluğunda hareketsiz yattığını gören diğer inşaat işçileri 112’yi aradı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile çok sayıda polis sevk edildi. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Babacan Aliyev, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.