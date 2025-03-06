Bilecik’te ilk kez kamu kurumları, engelli dernekleri, engelli vatandaşların ve ailelerinin katılımıyla ‘Engelli Hakları ve Erişilebilirlik’ konulu söyleşi düzenlendi.

Bilecik Valiliğinin ev sahipliğinde Bilecik Belediye Başkanlığı ile Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü destekliğinde ‘Engelli Hakları ve Erişilebilirlik’ konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu’nun yanı sıra diğer il müdürleri ve davetliler katıldı.

Söyleşi programında, İl Müdürü Türkoğlu; engelli dernekleri, engelli vatandaşların ve ailelerinin katıldığı programda, kurum temsilcilerinin kamuda engelli vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi verdiğini ve katılımcıların sorularını yanıtladığını ifade etti.