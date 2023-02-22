Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilke imza attı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilke imza attı.

Yorgunluk, nefes darlığı ve baş dönmesi şikâyetleri ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 64 yaşındaki hastaya çekilen kalp grafisi sonucu kalbin elektrik sistemindeki yetersizlikten gelişen ’V tam blok’ denilen ritim bozukluğu belirlendi. Kardiyoloji uzmanları tarafından muayene edilen ve kalp hızı dakikada 30’lara düşen hastaya kalıcı kalp pili takılmasına karar verildi. Bilecik’te ilk defa yapılan kalıcı kalp pili takma işlemi başarılı bir şekilde uzman ekipler tarafından gerçekleştirildi.