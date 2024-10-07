Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki farklı olaya karışan maskeli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Kasımpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde bir vatandaşa ait motosiklete zarar verilerek yakılması ve Kasımpaşa Mahallesi Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binanın yakılması olayı sonrası Asayiş Büro Amirliği görevlileri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda her iki olayı da maskeli şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs hakkında ‘Açıktan Hırsızlık, Mala Zarar Verme’ ile ’Yangın’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı. Şüpheli şahıs; adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi