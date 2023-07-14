Bilecik’te, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de silah darbesi ile kafasından yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede bir adet boş kovan ele geçirildi.

Olay; Bilecik Pelitözü Gölpark’ta bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. İbrahim Ç. ve Semih Ö. aralarında daha önceden husumet bulunan Samet Y. ile Kenan Ç. ile gölette karşı karşıya geldiler. İki grup arasında kavga çıkarken, İbrahim Ç. elindeki bıçakla Samet Y.’yi kol ve bacağından bıçaklayarak yaraladı. Samet Y. ise, elindeki tabancanın alt kısmı ile Semih Ö.’yü kafasına vurarak yaraladı. Yaşanan kavgada yaralanan 2 kişi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olay ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan olay yerinde jandarmanın yapmış olduğu incelemede 7,65 mm boş kovan ele geçirildi. Olayda Samet Y.’nin kullandığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Tedavilerin ardından gözaltına alınan 4 şahıs ilk ifadelerin ardından Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi.