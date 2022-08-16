Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığı tarafından hijyen kolisi dağıtımına başladılar.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığı tarafından hijyen kolisi dağıtımına başladılar.

Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanlığı gıda kolisi, gıda kartı, konserve, yeni doğan bebekler için sevgi bohçası ve 7’den 70’ e herkes için kıyafet dağıtımının yanı sıra hijyen kolisi dağıtımına da başlıyor. Havlu, banyo sabunu, şampuan, diş fırçası, diş macunu, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, ıslak mendil, sıvı sabun ve bulaşık süngerinden oluşan koli pek çok ihtiyaç sahibinin derdine derman olacak.

Farkındalık yaratarak hiç durmadan çalışma görüşüne sahip Türk Kızılay’ı Bilecik Şube Başkanı Sevcan Uzun, bir an önce tüm ihtiyaç sahiplerine hijyen kolilerini dağıtacaklarını bildirdi.