Bilecik’te Hazreti Mevlâna’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü münasebetiyle anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortaklığında ’750. Vuslat Yıl Dönümü Mevlana Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Muhammed Ali Şahin yaptığı konuşmada, "Mevlana Anadolu’da ilim irfan ve hikmetle harmanladığı mesnevisiyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana’yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750. yıl dönümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 yılını ’Mevlana Yılı’ ilan etmesi gereğince Bilecik’te etkinliğimizi yaptık" ifadelerine yer verdi.

Program sonunda Şahin, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz’a Mevlana kavuğu hediye etti.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Cemal Kaya ile vatandaşlar katıldı.