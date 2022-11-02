Bilecik İl Müftülüğü ile TDV Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kollarınca, ’Hediyem Kitap Olsun’ kampanyasına destek olmak amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

Bilecik İl Müftülüğü ile TDV Bilecik Şubesi Kadın ve Gençlik Kollarınca, ’Hediyem Kitap Olsun’ kampanyasına destek olmak amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Camiinde açılan hayır çarşısını gezerek bilgi alan İl Müftüsü Ali Erhun, “Bizim ecdadımızın kurduğu medeniyet kitap medeniyetidir. İlim ve irfan medeniyetidir. Ecdadımızdan aldıkları bu bilinçle başlatılan ’Hediyem Kitap Olsun’ projesine destek olmak amacıyla hayır çarşısı kurdu. Böylece dini ve kültürel değerlerimiz göz önünde bulundurularak değişen çağa ve beklentilere uygun kitaba ulaşmanın yolunu kolaylaştırmış oluyoruz” dedi.

Müftü Erhun hafızlık kurslarında kütüphane kuracağına değinerek, "Hediyem Kitap Olsun’ projesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftülüğümüze bağlı Osmanlı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu ve Şifa Hafızlık Kız Kur’an Kursunda, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından temin edilecek kitaplarla kütüphane açmayı planlıyoruz. Bu sebeple de İl Müftülüğümüz ve TDV Bilecik Kadın ve Gençlik Kolları iş birliğiyle Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerin, gönüllülerimizin katkılarıyla ’Hediyem Kitap Olsun’ kampanyasına destek olmak için hayır çarşısı düzenledik. Katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.