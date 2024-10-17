Bilecik Şeyh Edebali Üniversite’de (BŞEÜ) ‘Hastanelerde Eczacılık Hizmetleri’ semineri düzenlendi.

BŞEÜ Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi Baş Eczacı Kamile Nur Ulucenk’in konuşmacısı olduğu ‘Hastanelerde Eczacılık Hizmetleri’ semineri düzenlendi. Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte eczane teknikerliği mesleğinin tanımı, görev ve sorumlulukları ile çalışma ortamları ve şartları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Ayrıca meslek gereklilikleri, ekip çalışmasının önemi, hasta mahremiyeti, iş organizasyonunun sürdürülebilirlik açısından gerekliliği, stok kontrolü, ilaç temini, el hijyeni, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) güncellemeleri ve ilaç bilgi sistemleri gibi konular üzerinde durularak kayıt ve fatura işlemleri ile iş imkanları ve iş ilanlarına erişim konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin katıldığı etkinlik, öğrencilerin sorularının ardından Koordinatör Yardımcısı Hacer Taşkıran Tepe tarafından teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.