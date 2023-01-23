Bilecik’te ’Halk Eğitim Merkezi Müdürleri’ toplantısı gerçekleştirildi.

Müdür Akyol’a, Şube Müdürü İsa Güneş ve Halk Eğitimi Merkezi müdürleri eşlik etti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında ’Halk Eğitim Merkezi Müdürleri’ toplantısı gerçekleştirildi. Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda açılan ve açılması planlanan kurslar hakkında bilgi verildi. Bir önceki yılın değerlendirilmesi yapıldı. Halk Eğitimi Merkezlerinin ihtiyaç, sıkıntıları ve çözüm önerileri hakkında konuşuldu.

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