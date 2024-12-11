Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan kadın güzellik salonlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi tarafından vatandaşlarımızın daha hijyenik ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla il genelinde bulunan kadın güzellik salonlarına yönelik yapılan denetimlerde birçok başlıkta incelemeler yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kuaför salonlarının işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki işyeri temizliği, işyeri tertip ve düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni ile onayı olup olmadığı, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, portör muayene kartları, bir işyerinde bulunması gereken temel unsurlar, tuvalet, ecza dolabı kontrolü gibi birçok konu incelendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerinde ayrıca işletme sahipleri ve çalışanların müşterilere karşı tutum ve davranışlarında göstermeleri gereken nezaket noktasında uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

İşyerlerinde görülen aksaklıkların giderilmesi ile ilgili uyarılarda bulunan ekipler, eksikliklerin giderilmesi için işyeri sahiplerine süre verdi.