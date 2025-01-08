Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı 2024 yılında ’Güzel Masa’ya 2 bin 859 adet talep geldiği söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Güzel Masa’ya vatandaştan gelen taleplerin kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi. Güzel Masa’nın Bilecik Belediyesi ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü işlevi gördüğünü anlatan Başkan Subaşı, "2024 yılı verilerine göre Bilecik Belediyesi Güzel Masa birimine iletilen 2 bin 859 adet talebin 2 bin 685’i ilgili birimlerin çalışmasıyla çözüme kavuştu. Başta fiziki çalışmalar olmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçe Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili birçok konu arasında gerekli iletişimi sağlayan Güzel Masa, vatandaşlardan gelen talebin yerine getirilmesini sağladı” ifadelerini kullandı.

Son olarak Başkan Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerle ilgili olarak da vatandaşların bilgilenmesini sağlayan Güzel Masa’nın, yeni yılda da çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.