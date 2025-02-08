Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, koordinesinde, gübre satışı yapan işyerlerine sıkı denetim yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla ilkbahar öncesinde gübre kullanımının arttığı dönemde, sahte ve tağşiş edilmiş gübrelerin piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı denetimler başlatıldı. İl Müdürü Yoldaş, Bilecik’te de titizlikle yürütülen denetimler kapsamında, çiftçilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını hedeflendiğini belirtti. Gerçekleştirilen denetime, teknik personelin yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da katılarak süreci yerinde takip etti.