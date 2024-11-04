Bilecik’te hizmet görevini kötüye kullanma suçundan 4 yıl aranan şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Vali Aygöl, Gülsüm Teyze ile asfalt makinesini kullandı Vali Aygöl, Gülsüm Teyze ile asfalt makinesini kullandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Asayiş Büro Amirliğine gelen bir ihbar üzerine emniyet güçleri harekete geçerek; Büyükçekmece Asliye Ceza İlamat Masası’nca; ‘Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma’ suçundan 4 yıl süreyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Kaynak: iha