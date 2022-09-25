AFAD’ın hizmet içi eğitim ve tatbikat programları çerçevesinde kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Pelitözü Göleti’nde 8 kişilik ekip, senaryo gereği aldıkları ihbarın ardından gölete düşen kişiyi boğulmaktan kurtararak sağlık personeline teslim etti. Tatbikatta ekiplerin su üstünde meydana gelebilecek olaylarda olay bölgesine hızlı intikali, kazazedeye müdahale ve kurtarma teknikleri, su üstü arama kurtarma botları, ekipmanları kullanım teknik ve kabiliyetleri ölçüldü.

Bilecik’te Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Pelitözü Göleti’nde su üstü kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

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