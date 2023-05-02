Bilecik’te gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan işyerleri ‘Risk Değerlendirme Sistemi’ne göre denetlendi.

Denetimler rutin, Alo 174 Gıda Hattı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) hattına gelen şikâyetler ile Bakanlık ve İl Gıda Kontrol Planı Denetimleri şeklinde yürütülüyor. Bu çerçevede çeşitli ürünlerden numuneler alınarak, ilgili gıda kontrol laboratuvarlarında analiz edildi. Gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapan işletmeler 5996 sayılı kanun gereği kayıt altına alınarak, kendilerine ‘İşletme Kayıt Belgesi’ verildi. Tüm denetimler sırasında karşılaşılan olumsuz durumlar tutanak ve fotoğraf ile kayıt altına alınarak ilgili idari yaptırım kararları uygulandı.