Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, gençlerin zararlı alışkanlıklarına karşı mücadele seferberliği toplantısı düzenledi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç Başkanlığında düzenlenen ’Bağımlılık ’Toplantısın’da bağımlılıkla mücadele toplantısında, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilmesi, onların suça, şiddete ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önlenmesi için paydaşlarla işbirliği yapılması hedeflendi. Gençlerin yetenekleri, hedefleri ve ilgi alanları dikkate alınarak sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi suretiyle yaşam kalitelerinin yükseltilmesi gibi hedeflere vurgu yapıldı.

Kurumların işbirliği içerisinde gençlik çalışmalarını yürütülmesini sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yönetici ve temsilcileri toplantıya katıldı.