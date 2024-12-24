Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde düzenlenen ‘Gebe Bilgilendirme Sınıfı ve Eğitimleri’ başladı.

Gebelik eğitmenleri, sunulan bu eğitimlerde, anne adaylarına gebelik süreci boyunca ihtiyaç duyacakları bilgiler aktarılmakta ve uygulamalı pratiklerle desteklenmektedir. Ayrıca, ‘Doğal olan normal doğum’ sloganı ile anne adaylarıyla farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Verilen eğitimlerle, anne adayları hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin sağlığını en iyi şekilde korumaları hedefleniyor.