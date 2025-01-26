Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 1999 yılında gazi olan Ahmet Yavuz’u ziyaret etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte, 1999 yılında vatani görevini yerine getirirken terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanarak gazi olan Ahmet Yavuz’u ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Vali Aygöl gazilik unvanının taşıdığı anlam ve gazilerin cesaretinin nesiller boyu yüreklerde yaşayacak bir miras olduğunu vurguladı. Gazi Ahmet Yavuz ile yakından ilgilenen Aygöl, onlara teşekkürlerini ileterek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.