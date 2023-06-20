Bilecik’te dün akşam gazeteci Cafer Elmas’ı 3 kurşun sıkarak ağır yaralayan Ahmet Yasir Beşkardeş ile saldırıyı ’azmettirdiği’ iddiasıyla gözaltına alınan babası Ziya Beşkardeş adliye sevk edildi.

Olay, dün akşam Beşiktaş Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi Lider Sitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında tartışma bulunan Ahmet Yasir Beşkardeş cep telefonuyla Cafer Elmas’ı arayarak tehdit etti. İkili telefonda bir süre tartıştıktan sonra Elmas, oturduğu bir mekandan kalkarak evine yöneldi. Evinin önüne geldiğinde aracını park eden Elmas’a minibüs durağında bekleyen Ahmet Yasir Beşkardeş elinde silahla yönelmeye başladı. Aracının içinde, silahın üzerine doğrultulduğunu gören Elmas hemen silaha sarıldı. Elinden yaralanan Cafer Elmas can havliyle silahı bırakırken, Beşkardeş 2 el daha kasıklarına ateş etti. Ardından aracından çıkan Elmas ile Beşkardeş arasında boğuşma yaşandı. Bu esnada Beşkardeş, kaçarken arkasına dönerek bir el daha ateş etti. Şans eseri bu mermi Elmas’a isabet etmezken, Beşkardeş’in olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Elmas olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastanedeki ilk tedavisinin ardından ifade veren Elmas, saldırgan Ahmet Yasir Beşkardeş’in babası Ziya Beşkardeş’ten ’azmettirdiği’ iddiasıyla davacı ve şikayetçi oldu.

Olay yerinden gülerek kaçtı

Olay yerinden güle güle kaçtığı öğrenilen Ahmet Yasir Beşkardeş Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu saklandığı yerde yakalandı. Ardından baba Ziya Beşkardeş de gözaltına alınırken, baba oğul ilk ifadelerinin ardından Bilecik Adliye Sarayı’na sevk edildi. Bir gazetecinin "Babanız mı azmettirdi" sorusuna Ahmet Yasir Beşkardeş gülerek karşılık verdi.