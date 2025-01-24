Bilecik İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, GAMER olarak 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ve 2025 yılı içerisinde yapılacak çalışmalar ile alınacak önlemler üzerinde durulurken, kentte karşılaşılabilecek muhtemel acil durumlar ve güvenlik tehditlerine karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Kurul üyeleri, kendi alanlarındaki çalışmalar ve önerilerini paylaşarak, 2025 yılı için ortak bir strateji oluşturma konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya Vali Şefik Aygöl’ün yanı sıra, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bazı ilçe kaymakamları, polis ve jandarma yetkilileri katıldı.

Toplantıya; Vali Şefik Aygöl’ün yanı sıra, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bazı ilçe kaymakamları, polis ve jandarma yetkilileri katıldı.