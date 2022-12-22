Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yenilenen ve daha elverişli hale getirilen İstasyon Futbol Sahası’nda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yenilenen ve daha elverişli hale getirilen İstasyon Futbol Sahası’nda incelemelerde bulundu.

Bilecik genelinde sportif tesisleşme ve sporun tabana yayılmasına yönelik yatırımlar günden güne artıyor. Son olarak istasyon futbol sahasını tepeden tırnağa yenilemek için çalışmalar başlatıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, sahada yürütülen çalışmaları takip etmek amacıyla Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’den bilgi aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinasyonu ile yenileme çalışmalarında, saha içerisi düzenlenerek çizgilerin çizileceği, kale direkleri takılarak filelerin yenileneceği, futbol sahasının zeminine sentetik tabanlı çim döşeneceği ve saha dışı çiti yenileneceği bilgisi verildi.

Sahanın yenilenmesinde emeği olan birim müdürleri ve personellere teşekkürlerini ileten Vali Kızılkaya, çalışmaların bir an önce tamamlanarak sahanın kullanıma açılacağını belirtti.