Bilecik’te bir futbol müsabakası, maçı yönetecek bir hakem olmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Bilecik 2. Amatör Lig’de oynanması gereken Bayırköyspor Belediyespor - Yeniköyspor müsabakası 4 Haziran pazar günü oynanması gerekirken o tarihte hakem bulunamadığı için 25 Haziran tarihine ertelenmişti. Müsabaka yine hakem olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi. Bilecik 2. Amatör Lig a grubun son maçı bu müsabaka sonrası şampiyon belirlenirken, B grubunda 25 Haziran günü Akpınar Spor şampiyon olup Bilecik 1. Amatör Lig’e yükselmişti.