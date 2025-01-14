Bilecik İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde manevi danışman olarak görev yapan Zafer Ünal, her hafta ‘Felsefe Söyleşileri’ etkinliği ile öğrencilerle buluşuyor.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezinde öğrencilerine Zafer Ünal tarafından ‘Felsefe Söyleşileri’ etkinliği düzenlendi. Söyleşide amaç, Gençlik Merkezi öğrencilerinin fikirsel, düşünsel ve fikir alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirildiğini anlatan Ünal, “Türk - İslam tarihi ile diğer medeniyetlerin tarihine damga vurmuş bilim adamları ve felsefecileri bilim dünyasına katkıları ve teorileri üzerine gençlerle söyleşi yapıyoruz. Sıcak, samimi ve tefekkür dolu bir ortamda gerçekleşen programlara her zaman tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.