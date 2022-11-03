Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde meydana gelen ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde Bayram Sarıcaya ait müstakil evde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek evinin hemen yanında bulunan samanlık ve ahıra sıçradı. Yangın ihbarı alan, 112,AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Vezirhan ve Bayırköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği müdahaleyle yangın kısa sürede söndürülürken, evin içinde bulunan Hüseyin Berberin (67) cansız bedenine ulaşıldı. Berber’in cenazesi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen Belediye Başkanı Münür Şahin yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.