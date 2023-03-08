Bilecik kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda; 23 adet elektronik sigara, 3 litre etil alkol, 4 adet içki yapımında kullanılan kit, 77 adet cinsel gücü arttırıcı jel ve 62 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.

Başkan V. Subaşı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Başkan V. Subaşı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte tütün mamulü ve elektronik sigara satışı yapan işyerlerine operasyon gerçekleştirdi.

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