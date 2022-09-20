Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde ihalesi tamamlanan 24 derslikli ilkokulun ve proje aşamasında olan 24 derslikli ortaokulun inşa edileceği alanlarda incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde ihalesi tamamlanan 24 derslikli ilkokulun ve proje aşamasında olan 24 derslikli ortaokulun inşa edileceği alanlarda incelemede bulundu.

Vali Kızılkaya’ya alanları incelerken Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve kurum yetkilileri eşlik etti. Bilecik’te eğitim şartlarını yükseltmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Kızılkaya, yaptığı açıklamada; “Bu yıl yaz tatilinde 52 okulun bakım ve onarım işlemlerini tamamladık. Bilecik’imize yakışır bir şekilde 11 yeni okulunda yapımına kısa sürede başlıyoruz. Yapacağımız okulların içerisinde; yemekhane, mutfak, görsel sanatlar sınıfları, teknoloji tasarım atölyeleri, fen laboratuarları, çok amaçlı salonları ve z kütüphaneleri olacak. Donanımları yüksek okullarımızla yavrularımız en iyi koşullarda eğitim alacaklar. Bizlere bu imkânları elde etmemizde destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum” diyerek yeni okulların Bilecik’e hayırlı olmasını diledi.