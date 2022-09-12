Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, çalışma ziyaretleri çerçevesinde Bilecik’e geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, çalışma ziyaretleri çerçevesinde Bilecik’e geldi.

Genel Müdür Dülger, ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile birlikte Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bilecik’te devam eden eğitim yatırımları görüşülüp, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik istişareler yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde de il yöneticileri ile birlikte Bakanlığın eğitim politikalarının illerdeki uygulamalarındaki koordineli çalışma stratejileri değerlendirildi. İl merkezinde bulunan Murat Hüdavendigar Ortaokulu, Ertuğrulgazi Lisesi, Ertuğrulgazi İlkokulu, Mehmet Nuri Efendi Anaokulu ve Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde incelemede ve öğretmenler ile fikir alışverişinde bulunan Dülger’e, İl Milli Eğitim Müdürü ve personeli eşlik etti.

Dülger, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, hayat boyu öğrenme şube müdürleri ve halk eğitim merkezi müdürleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı ile çalışmalarına devam etti. Toplantıda; Bakanlığın çalışmaları, hedefleri ve projelerini paylaşan Müdür Dülger, Bilecik’te yapılan halk eğitim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda iyi dilek ve temennilerde bulunuldu.