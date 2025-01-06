Bilecik’te dün gece yarısı bir cami bahçesinde havai fişek atan gençler, polis ve itfaiye ekiplerini adeta alarma geçirdi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde yer alan valilik konutu karşında yer alan Hamidiye Camiinin bahçesinde gece 12.15’de bir anda havai fişek sesleri yükseldi. Bir anda patlama sesleri mahalleyi inletirken, görgü tanıklarına göre cami bahçesinden 3 gencin kaçtığı bilgisi verildi. Olay yerine 3 polis ekibi ve bir de itfaiye sevk edilirken, Bilecik Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurduna doğru kaçan 3 gencin yakalama çalışması başlatıldı.