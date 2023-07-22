Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tadilat yapılan at çiftliğinde dün başlayan yangında soğutma işlemi halen devam diyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdede Köyü kırsal bölgesinde Serhat Akbaş’a ait at çiftliğinde dün yapılan tadilat esnasında oluşan kıvılcımlar saman balyalarına sıçradı. Balyalarının tutuşmasıyla başlayan yangında çiftlik evi, kamyonet ve atların bulunduğu ahırlar kullanılamaz hale geldi. Dün gece ekipleri yoğun mesai harcayarak, iş makineleri yardımıyla samanları dağıtarak alevler söndürmeye çalıştı. Soğutma işlemi halen devam ederken, dumanlar çevre köylerde görüntülendi.

Bir işçi dumandan etkilendi

Atlar, çiftlikte çalışanlar tarafından çıkartılırken dumandan etkilenen bir işçi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangına, Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri, Pazaryeri Orman Bölge ve Bozüyük Orman Bölge ekipleri müdahale etti. Yangın haberi alan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de olay yerine gelerek çiftlik sahibi Serhat Akbaş’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.