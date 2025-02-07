Bilecik Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimde, dolmuş ve otopark ücretlerine zam fiyatları belirlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilecik Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı ikinci birleşimi düzenlendi. Pazartesi günü gerçekleşen ilk birleşimde Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edilen şehir içi dolmuş ücretlerine ilişkin zam talebi karara bağlandı. AK Parti ve MHP’nin çekimser kaldığı oylamada CHP grubunun ‘Kabul’ oylarıyla şehir içi dolmuş ücretlerine oyçokluğuyla zam yapıldı. Buna göre, şehir içi: tam 25 TL, öğrenci 20 TL Yüksek Hızlı Tren, yeni otobüs terminali ve Gölpark: tam 30 TL, öğrenci 25 TL küplü, Başköy ve Gülümbe Köyleri: tam 28, öğrenci 25 TL H6 (okullar bölgesi): tam 23 TL, öğrenci 18 TL şeklinde oldu. Osmangazi Mahallesi TOKİ’den Yüksek Hızlı Tren İstasyonu ve Yeni Otobüs Terminali’ne gidiş-dönüşlerde, ayrıca Başköy ve Küplü Köyü’nden İstasyon Mahallesi’ne gidiş-dönüşlerde şehir içi tam ve öğrenci tarifeleri uygulanacak. Yeni dolmuş ücretlerinin valilik onayından sonra geçerliği olacağı öğrenildi.

Gündemin ikinci maddesinde Pazartesi günü gerçekleştirilen Belediye Meclis Toplantısının ilk birleşiminde Ücret ve Tarife Komisyonuna sevk edilen cadde ve sokaklarda yer alan otopark ücretlerine zam talebi görüşüldü. Komisyondan gelen rapora göre; ilk 5 dakika ücretsiz olarak belirlenirken, otomobil (taksi), küçük minibüs (panelvan) ve küçük kamyonetler; 1 saate kadar 20,00 TL, 1 saatten sonra her 1 saat için 10,00 TL. Yarım otobüs, otobüs, kamyon vb. 1 park yerinden daha fazla alanı işgal eden araçlardan 1 saate kadar 35,00 TL, 1 saatten sonra her 1 saati için 20,00 TL. Aylık sınırsız aboneliklerde küçük araçlar için 2 bin TL olarak belirlendi.