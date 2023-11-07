Bilecik’in Bozüyük ilçesi girişinde yoldan çıkan sunta yüklü tır devrildi. Alev alan araçtaki sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bursa’dan Bozüyük istikameti yönünde ilerleyen 63 ADJ 571 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücünün virajı alırken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilen tır bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araçta çıkan yangın Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada sürücü hafif yaralanırken, maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.