Bilecik’te seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten İstasyon istikametine seyir halindeki Ahmet M. yönetimindeki 61 RE 355 plakalı otomobil, TOKİ rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan toprak zemine çarptı, ardından savrularak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.M. (6) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstasyon istikametine trafik tek şeritten sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.