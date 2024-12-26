Bilecik Belediyesi tarafından Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında hazırlanan oyunlardan ’Deli Bayramı’ adlı oyun sahne aldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyun için salonlar dolarken, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Külhan, Sabri Çobanoğlu, Bilen Gökten ve Güven Sönmez vatandaşlarla birlikte tiyatro oyununu seyretti.

Usta oyuncular Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir, Volkan Yosunlu’nun sahne aldığı oyun sonrasında Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, oyunculara teşekkür ederek, çiçek ve Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk portresi hediye etti.

Gösterdikleri performans için oyunculara teşekkür eden Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Bilecik Tiyatro Günleri, 29 Aralık Pazar günü saat 14:00 ve 17:00’da iki seans halinde sahnelenecek Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız adlı çocuk oyunu ile sona erecek.